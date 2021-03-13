Как сообщает haqqın.az со ссылкой на армянские СМИ, на видео группа военнослужащих заявляет, что ситуация на их посту плачевная, нет раций и других необходимых приспособлений.

Широкий резонанс вызвал распространенный в армянском сегменте социальных сетей скандальный видеоролик о плачевном состоянии военнослужащих, дислоцированных недалеко от города Кафан на одном из постов армянской армии на границе с Азербайджаном. Военная полиция и прокуратура Армении начали расследование, командира поста доставили в военную полицию.

«Нам приказано отступить, потому что Кафан уже сдан. Со всех сторон турки (азербайджанцы - ред.), с трех сторон находятся их посты. На каждом посту по 50-60 человек, а у нас всего 9 человек ...», - говорит один из армянских военнослужащих.

Командира блокпоста, где был снят скандальный ролик о «сдаче Кафана», вызвали в военную полицию посреди ночи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Рубен Меликян.

«Многие из вас смотрели сегодняшнее видео, в котором поднимаются вопросы, связанные с одной из наших позиций в Капане. Сообщаю, что командира блокпоста, добровольца Артака Арутюняна вызвали в военную полицию посреди ночи. Теперь идем вместе», - написал Меликян.

Правозащитник отметил, что не совсем понятно, в чем суть вызова в полицию, поскольку сообщалось, что из-за огласки проблему уже частично решили силами местного самоуправления.

На этом видео видно, насколько жалки остатки армянской армии, разгромленной в ходе 44-дневной карабахской войны. В то время как войска Государственной пограничной службы Азербайджана в короткие сроки закрепились на государственной границе с Арменией, для них построены оборудованные казармы и наблюдательные посты, а напротив размещены недисциплинированные армянские добровольцы.