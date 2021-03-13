Оппозиция Армении: «Выборы будут, но только без Никола»

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся только в том случае, если в них не будет участвовать премьер-министр Никол Пашинян. Об этом в понедельник написал в Facebook представитель оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Гегам Манукян.

«А выборы будут, но только без Никола. Мы не собираемся с ним проводить предвыборные дебаты», - написал он.

13 марта президент Армении Армен Саркисян провел по отдельности встречи с Пашиняном, главой парламентского правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц и лидером оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном. Как сообщила пресс-служба президента, обсуждалась возможность проведения внеочередных выборов в парламент в качестве способа преодоления внутриполитического кризиса в стране. Самое крупное оппозиционное объединение - «Движение за спасение родины» - не участвовало в этих переговорах.