В Армении обнародовали еще один список убитых в Карабахе
Министерство обороны Армении опубликовало новый список армянских военнослужащих, убитых в Нагорном Карабахе. В новом списке имена еще 96 военных.
По данным армянской стороны, еще не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства. Кроме того, по состоянию на 15 марта в ходе поисковых работ найдены тела 1 499 убитых армянских военнослужащих.
Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян в январе заявила журналистам, что число погибших армянских военнослужащих составляет 3 450.