Джейхун Байрамов о назначении посла Азербайджана в Швеции

В ближайшее время Азербайджан назначит посла в Швеции, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на брифинге с находящимся в Баку с визитом действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

"Двусторонние отношения между Азербайджаном и Швецией успешно развиваются. Здесь большую роль играют совместные визиты. В прошлом году был назначен первый посол Швеции в Азербайджане. В ближайшее время будет назначен посол Азербайджана в Швеции", - сказал Байрамов, которого цитирует Интерфакс-Азербайджан.