Джейхун Байрамов о подписании соглашения с Евросоюзом

«Рассматривая вопросы торгового оборота, инвестиций в связи с пандемией коронавируса, мы видим, что между Швецией и Азербайджаном в этом направлении существует достаточно возможностей, и на это следует обратить внимание». Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Дж.Байрамов сказал, что для Швеции могут быть интересны транспортные коридоры, проходящие через территорию Азербайджана: «В Азербайджане в последние годы уделяется внимание возобновляемым и альтернативным источникам энергии. Швеция является одним из лидеров в этой сфере, и эта сфера, которая имеет перспективы в сотрудничестве с Азербайджаном».

Глава МИД отметил, что на сегодняшней встрече было обсуждено и сотрудничество Азербайджана со Швецией на многосторонней платформе: «Швеция всегда проявляла активность в плане роста активности и интересов Евросоюза в этом регионе. Завершение двустороннего соглашения с Евросоюзом важно для нашей страны. Азербайджан – единственная страна в Восточном партнерстве, подписавшая соглашения о стратегическом партнерстве с 9 странами Евросоюза. Мы являемся сторонниками завершения и вступления в силу этого соглашения с учетом принципов взаимной заинтересованности с Евросоюзом».