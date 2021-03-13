Азербайджанские солдаты с израильским оружием идут по лесистой местности

Издание пишет, что в учениях будут использованы модели автомобили Plasan Sand Cat, оборудованные противотанковыми комплексами, с управляемыми ракетами Tammuz и Lahat, оснащенными полуактивным лазерным наведением. Также будут задействованы ракеты Elbit, 120-миллиметровая минометная система SPEAR и другая военная техника.

В военных оперативно-тактических учениях Армии Азербайджана, стартовавших в понедельник, 15 марта, будет задействована израильская военная техника, сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на источник в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, азербайджанские военные будут использовать израильские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе новейшие беспилотники IAI Heron и IAI Harop, а также дрон Elbit Hermes.

Азербайджанская армия, согласно плану боевой подготовки на 2021 год, приступила к оперативно-тактическим учениям, которые продлятся до 18 марта. К учениям, проводимым под руководством министра обороны Закира Гасанова, привлечены до 10 тысяч военнослужащих, около 100 танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

На учениях, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание с учетом боевого опыта, обретенного в ходе второй Карабахской войны, уделяется управлению войсками, приведению их к состоянию боевой готовности и перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.