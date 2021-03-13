Синоптики рассказали, какой будет погода завтра

Завтра, 16 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами туман, прогнозируется умеренный южный ветер, говоорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха на Апшероне ночью составит 4-6, днем 7-10 тепла, в Баку ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана 16 марта временами пройдут осадки, в горных районах - снег, днем преимущественно без осадков. Местами туман, ожидается восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5, в высокогорье - до 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.