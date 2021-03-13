МИД: Армянские военные пытаются проникнуть на территорию Азербайджана

Армянские военнослужащие пытаются проникнуть на территорию Азербайджана на гражданском транспорте, заявил в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в рамках ее рабочего визита в Баку глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, в международные организации представлены отчеты в связи с этим: "Мы предоставили международным организациям необходимую информацию. Все международные организации должны оказать на Армению давление в связи с этим. Для восстановления мира в регионе все стороны должны выполнять свои обязательства".

Глава МИД Азербайджана также отметил, что в соответствии с Хельсинкским Заключительным актом ОБСЕ Азербайджан является сторонником формирования сотрудничества на основе принципа неприкосновенности границ: "Это создает возможности для сосуществования, мира в регионе. Сотрудничество с ОБСЕ в данном направлении может быть полезным".