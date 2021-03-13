Байрамов: Азербайджан передал Армении всех военнопленных

Баку не считает военнопленными армянских военных, задержанных в Карабахе после заключения трехстороннего соглашения по Карабаху от 10 ноября 2020 года, заявил глава МИД Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Баку.

«Азербайджанская сторона передала противоположной стороне всех военнопленных в соответствии с трехсторонним заявлением. И их количество намного больше количества военнопленных, которых Армения передала Азербайджану. Хочу отметить, что содержащиеся в настоящее время в Азербайджане армяне не считаются военнопленными. Это лица, которые после прекращения военных операций 26 ноября были незаконно отправлены из Армении на территорию Азербайджана. Они совершили преступления, убив как мирных граждан, так и военнослужащих. В отношении них Азербайджан в соответствии с законодательством проводит следственные меры», - сказал Байрамов на брифинге.