Спецоперация турецкой разведки: задержан опасный террорист

Спецслужбы Турции провели успешную операцию по захвату на севере Сирии особо опасного террориста ПКК Ибрагима Бабата. Он занимал должность командира отряда PYD/YPG. Террорист доставлен в Турцию. Об этом сообщает TimeTurk со ссылкой на источники в Национальной разведывательной организации Турции (MIT).

Согласно информации, доставленный из Сирии террорист под позывным «Шейх Гуйи» раскрыл на допросе планы атак на приграничные военные посты и базы ВС Турции. На основе показаний Бабата удалось выявить и нейтрализовать большое число самодельных взрывных устройств в зоне проведения операции «Источник мира» на севере Сирии.

Бабат примкнул к террористам в 2011 году в Джизре, долгое время орудовал в иракском районе Хафтанин. Некоторое время пробыл в районе Зап на севере Ирака, затем в 2017 году был переброшен в Сирию, где был «назначен» главарем одной из структур террористов.