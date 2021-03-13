Грузия начала вакцинацию от COVID-19
В Грузии началась вакцинация населения от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2 в понедельник, 15 марта.
Первой прививку вакциной AstraZeneca получила врач-аллерголог клиники города Зугдиди Лана Убилава. Она была вакцинирована в прямом эфире.
В конце прошлой недели в Грузию прибыла первая партия вакцины от коронавируса – 43,2 тысячи доз AstraZeneca, которая по лицензии производится в Южной Корее. Вакцины предоставили через глобальную инициативу COVAX.