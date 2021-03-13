Шницель «из воздуха» создали ученые финского технологического стартапа Solar Foods. Как сообщает Reuters со ссылкой на телеканал NTD, главным ингредиентом мяса стала желтая мука, содержащая 65% белка Solein, который разработали специалисты.

Мука была произведена в специальном биореакторе, в котором происходит измельчение жидких микроорганизмов: в ферментер добавляют смесь из водорода и углекислого газа, после чего выделяются питательные вещества, которые просушивают и превращают в муку.

Ученые уверены, что в будущем продуктами, созданными по этой технологии, можно будет обеспечить всех жителей планеты.