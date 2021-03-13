Женщины впервые вошли в руководство ХАМАС
Палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, впервые избрало женщин в руководство. Об этом говорится на официальном сайте движения, пишет «Лента.ру».
ХАМАС опубликовало список новых членов политбюро в секторе Газа, он состоит из 20 человек. Среди них — Джамила Аль-Шанти и Фатима Шурраб. Аль-Шанти стала первой женщиной, избранной в политбюро. Шурраб назначили на должность главы «женской комиссии».
ХАМАС — исламистское движение, правящее в секторе Газа. США, Израиль, Канада, страны Евросоюза, Иордания и Египет считают организацию террористической.