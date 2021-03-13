Задержаны похитители сейфа в Баку

Сотрудники Хазарского 3-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны лица, похитившие сейф в одном из домов Баку, сообщили в пресс-службе МВД.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, задержаны жители Баку Абдулла Мустафаев и Бахтияр Рзаев, похитившие сейф с 4 500 манатами и ювелирными изделиями на 3 500 манатов в одном из домов в поселке Бина.

Несколько похищенных ювелирных изделий и сейф были изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту проводится расследование.