Армян пять лет держали в рабстве в Грузии

В регионе Самцхе-Джавахети были задержаны отец и сын, которые обвиняются в торговле людьми (траффикинге). По материалам дела обвиняемые в 2015-2016 годах пообещали обеспечить хорошие условия труда и оплату троим гражданам Армении, помогли им собрать необходимые документы и привезли в Грузию.

После приезда граждан Армении в Грузию их доставили на животноводческую ферму в одну из деревень. Их поселили в хлеву, отобрали все документы и, угрожая расправой, заставили работать бесплатно. Мужчины постоянно контролировали их с помощью камер видеонаблюдения по всему периметру фермы и не разрешали покидать ее.

Тем не менее одному из мужчин удалось сбежать. Он был задержан пограничниками при попытке перейти государственную границу с Арменией. После чего было возбуждено уголовное дело по признакам торговля двумя или более людьми, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Отец и сын "рабовладельцы" были задержаны. Им грозит лишение свободы от 12 до 15 лет.