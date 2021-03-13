Nar продлил время действия интернет-пакета TƏHSİL+

В связи с продолжением пандемии Nar продлил время действия интернет-пакета «Təhsil+», позволяющего школьникам, студентам и учителям подключаться к онлайн-урокам. Теперь пользоваться приложениями Microsoft Teams и Zoom везде и без каких-либо ограничений скорости, как через приложение, так и через веб-браузер можно до конца апреля.

Отметим, что пакет предоставляет абонентам 50 ГБ возможность использовать оба приложения без ограничения скорости. Стоимость пакета составляет 10 АЗН. Желающие воспользоваться преимуществами выгодного интернет-пакета «Təhsil+» могут активировать его, набрав комбинацию *777#21# или отправив ключевое слово «T +» на 777. Подробную информацию об интернет-пакете «Təhsil+» можно найти по адресу http://www.nar.az/tehsil-plus/.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня Nar предоставляет более 2,3 миллиона своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций.