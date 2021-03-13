На встрече с делегацией, в которую вошли начальник Главного управления животноводства Министерства сельского и лесного хозяйства Турции Закария Эрдурмуш, начальник Главного управления мясомолочной продукции Осман Узун, начальник Главного управления продовольствия и контроля Харун Сечкин и заместитель начальника Главного управления Европейского Союза и внешних связей Ферхат Чолак, обсуждались перспективы сотрудничества между двумя странами в области продовольственной безопасности, здоровья животных и растений.

Председатель Агентства дал подробную информацию о мерах, предпринимаемых в последнее время в направлении развития продовольственной безопасности в нашей стране, о внимании и заботе, оказываемых руководством страны в этой сфере, а также о принятых решениях и распоряжениях по обеспечению продовольственной безопасности. Доведя до внимания турецкой делегации вопросы, связанные с более эффективной организацией работы в области обеспечения здоровья животных и ветеринарного контроля в нашей стране, а также созданием системы идентификации животных, Г.Тахмазли подчеркнул, что будущие соглашения в области продовольственной безопасности, здоровья животных и растений будут способствовать совместному сотрудничеству.

На встрече были обсуждены вопросы взаимного признания ветеринарных и фитосанитарных сертификатов, создания свободной от болезней зоны, а также организации совместных тренингов с целью изучения опыта Турции в области здоровья растений и другие вопросы.

Поблагодарив за теплый прием, члены делегации подчеркнули важность развития сотрудничества между двумя странами в области ветеринарии, защиты растений и карантина, а также продовольственной безопасности и заявили, что приложат все усилия в этом направлении.