Ситуация накаляется: Даже Япония строит новые истребители

Только что стало известно, согласно сообщению японской телекомпании NHK, что Токио планирует разработать и выпустить первые образцы своего боевого самолета нового поколения, призванного заменить бомбардировщик F-2.

Ситуация в Южно-Китайском море и в целом регионе Тихого океана остается в поле особого внимания экспертов и аналитиков военной отрасли, а также политиков. Как сообщал haqqin.az, четыре страны QUAD, азиатского варианта НАТО, — США, Япония, Австралия и Индия стали выделять больше ресурсов на модернизацию своей оборонной отрасли и армий.

Телекомпания в своем сюжете сообщила, что над новинкой будут работать около 500 специалистов. Главным образом это сотрудники Mitsubishi Heavy Industries. Кроме них в проекте будут заняты и другие фирмы, специализирующиеся на разработке двигателей и радаров для авиации.

Предварительная оценка масштабного амбициозного проекта — 14 миллиардов долларов. Массовое производство истребителей-бомбардировщиков предполагается начать уже через 10 лет — в 2031-м.

Ранее сообщалось, что подобные исследования и разработки в Южной Корее уже дали результат — здесь построен прототип истребителя нового поколения KF-X. Его тактико-технические данные говорят о том, что машина способна достигать скорость в 2200 километров в час и пролетать расстояние 2 тысячи 900 километров. Эти разработки Сеул планирует завершить уже к 2026 году.

Понятно, что от своих партнеров по альянсу не отстают и Соединенные Штаты Америки. Здесь идут испытания истребителя F-15EX. Дальность полета и технические характеристики грузоподъемности, по мнению, экспертов, ставят его в ряд лучших вариантов тактического реактивного самолета.

В сети появилось видео тренировочного полета истребителя с авиабазы Сент-Луис в штате Миссури, сделанное в феврале этого года. Его представила корпорация-изготовитель Boeing.

Ролик очень короткий, и на самолете не видно никакого вооружения. Понятно, что самые важные данные засекречены.

Руководитель программы создания новой модификации этого самолета для ВВС США полковник Син Дори сказал, что «благодаря большому объему вооружения, цифровой магистрали и открытой архитектуре F-15EX, станет ключевым элементом нашего парка тактических истребителей и дополнит активы самолетов 5-го поколения». Стало известно, что истребитель будет оснащен гиперзвуковыми ракетами, и будет способен доставлять их на большие расстояния.

Согласно украинским медиа, Киев тоже планирует воспользоваться возможностью приобретения американских военных воздушных машин. Глава ВВС Украины Сергей Дроздов уже заявлял о намерении поставить на вооружение армии американские истребители F-15 и F-35, избавляясь, таким образом, от наследия советских времен. Таким образом, Украина вновь показывает не раз заявленный свой курс на Североатлантический военный альянс.