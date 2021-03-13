«Новая газета» подверглась химической атаке

Здание в Потаповском переулке, в котором располагается редакция «Новой газеты», подверглось химической атаке. Об этом сообщается в Twitter издания.

По данным журналистов, в помещениях редакции и других расположенных в здании организаций чувствуется стойкий резкий химический запах. На месте происшествия уже работают спецслужбы, включая МЧС, МВД и ФСБ.

Сотрудники «Новой газеты» отмечают, что запахи очень схожи с теми, что были во время нападения на дом и машину журналистки издания Юлии Латыниной летом 2017 года. Тогда злоумышленники обрызгали едким газом неизвестного состава дом и машину Латыниной. Полиция установила, что разлитая жидкость опасности для здоровья не представляет.

В апреле 2017 года неизвестные прислали в редакцию письмо: в конверте находился белый порошок неизвестного состава. Тогда анализ показал, что вещество не радиоактивно.