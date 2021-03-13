Левон Аронян о своем бакинском стиле и армянском национализме
Шахматист Левон Аронян, недавно объявивший о том, что покидает Армению и будет выступать под флагом США, рассказал о националистическом движении в Армении, когда ему – наполовину еврею – не дали возможности учиться в армянской школе в Ереване, сообщает haqqin.az со ссылкой на YouTube-канал Levitov Chess.
«В Армении в один момент возникло национальное движение, - говорит Аронян. - Я плохо говорил по-армянски в детстве, потому что папа у меня (Григорий Леонтьевич Аронов – ред.) русскоговорящий, он из Беларуси. Из-за этого дома мы часто говорили по-русски. А когда в 90-х пошли националистические движения, все русские школы в Армении закрылись. Осталась только одна, но она была очень далеко от моего дома. Она была в центре, а мы жили в спальном районе. Я пошел в армянскую школу. Там было не очень хорошо… Я все-таки рыжий… То есть было смутное время...».
По словам Ароняна, столкнувшись с проблемой национализма в армянской школе, его родители приняли решение, чтобы он учился на дому. Хотя, как признается сам Левон, он особо и не учился, зато активно занимался шахматами. Его первым тренером был бакинец Мелик Хачиян, который, переехав из Азербайджана в Ереван, несколько лет жил в семье Ароняна.
«Мелику негде было жить, и мои родители сказали ему: «Живи у нас, а взамен тренируй нашего сына». Пять лет Мелик жил с нами. Так что у меня был очень сильный первый тренер. Мы больше играли в блиц, решали всякие тактические задачи, играли вслепую. Коронными были дебюты. Все бакинские дебюты я хорошо знаю. Яниш, «Дракон», Грюнфельд… То есть то, что было популярно в то время.
Конечно, мой первый тренер оказал большое влияние на мой стиль. Потому что он был из Баку. И, естественно, это был такой каспаровский стиль. Это то, к чему мы все стремились. Динамика, глубокая игра, с нюансами… Не такая чистая игра, как у Карпова. В каспаровской игре было больше ошибок и стремления к осложнениям. Но к этому стилю у меня сразу возникла любовь».
Напомним, в конце февраля Аронян официально объявил о том, что покидает страну и больше не будет выступать за сборную Армении. Он переезжает в США. Причиной такому решению послужили невыполненные обещания и равнодушное отношение руководства Армении.
2021 год начался для Ароняна поражением от Теймура Раджабова в финальном матче онлайн-турнира по быстрым шахматам Airthings Masters. Армянский шахматист уступил азербайджанскому гроссмейстеру дважды – 1,5:2,5 и 1:2.
В эти дни Аронян играет в еще одном подобном соревновании - Magnus Carlsen Invitational. В 1-м же туре он проиграл Шахрияру Мамедъярову, а в 4-м – сыграл вничью с Теймуром Раджабовым.