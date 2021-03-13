Левон Аронян о своем бакинском стиле и армянском национализме

Шахматист Левон Аронян, недавно объявивший о том, что покидает Армению и будет выступать под флагом США, рассказал о националистическом движении в Армении, когда ему – наполовину еврею – не дали возможности учиться в армянской школе в Ереване, сообщает haqqin.az со ссылкой на YouTube-канал Levitov Chess.

«В Армении в один момент возникло национальное движение, - говорит Аронян. - Я плохо говорил по-армянски в детстве, потому что папа у меня (Григорий Леонтьевич Аронов – ред.) русскоговорящий, он из Беларуси. Из-за этого дома мы часто говорили по-русски. А когда в 90-х пошли националистические движения, все русские школы в Армении закрылись. Осталась только одна, но она была очень далеко от моего дома. Она была в центре, а мы жили в спальном районе. Я пошел в армянскую школу. Там было не очень хорошо… Я все-таки рыжий… То есть было смутное время...».

По словам Ароняна, столкнувшись с проблемой национализма в армянской школе, его родители приняли решение, чтобы он учился на дому. Хотя, как признается сам Левон, он особо и не учился, зато активно занимался шахматами. Его первым тренером был бакинец Мелик Хачиян, который, переехав из Азербайджана в Ереван, несколько лет жил в семье Ароняна.

«Мелику негде было жить, и мои родители сказали ему: «Живи у нас, а взамен тренируй нашего сына». Пять лет Мелик жил с нами. Так что у меня был очень сильный первый тренер. Мы больше играли в блиц, решали всякие тактические задачи, играли вслепую. Коронными были дебюты. Все бакинские дебюты я хорошо знаю. Яниш, «Дракон», Грюнфельд… То есть то, что было популярно в то время.