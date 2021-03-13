Азербайджанский медицинский университет (АМУ) прокомментировал информацию о массовом распространении случаев заражения коронавирусом в вузе.

Как сообщили haqqin.az в университете, массового заражения среди студентов нет.

«До сих пор COVİD-19 был обнаружен только у нескольких человек, обучающихся на одном факультете АМУ - в шести группах I лечебно-профилактического факультета. Эти группы были переведены на дистанционное обучение. Ни на одном из других наших факультетов не было зарегистрировано случаев заражения.

Все учебные помещения АМУ регулярно дезинфицируются. Температура измеряется у каждого студента, пришедшего на очные занятия по клинической базе», - отмечается в сообщении.