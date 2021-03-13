Илон Маск объявил себя королем
Гендиректор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск переименовал свою должность. Теперь она будет официально называться Technoking («технокороль»). Об этом говорится на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Финансовый директор компании Зак Киркхорн изменил название своей должности на Master of Coin («Мастер над монетой») по аналогии с вымышленным титулом в книгах Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и сериале «Игра престолов».
«С 15 марта 2021 года титулы Илона Маска и Зака Киркхорна изменились на Technoking of Tesla и Master of Coin соответственно», — говорится в публикации на сайте комиссии.
Также там отмечается, что Маск и Киркхорн сохранят свои нынешние должности.