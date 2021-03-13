Министерство проводит опрос для повышения качества образования

“На качество образования влияют различные факторы, и определение приоритетов этих факторов очень важно для Министерства образования”. Об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев на своей странице в Фейсбуке.

Министр отметил, что для этого полезно изучить мнение образовательного сообщества (учителей, родителей, работников сферы образования).

В связи с этим Минобразования проводит опрос.

"Каждый из пунктов опроса имеет важное значение с точки зрения качественной организации образовательного процесса. Желающие могут принять участие в опросе перейдя по ссылке“, - говорится в посте.

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