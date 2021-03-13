Между тем США увеличили отрыв от России в торговле оружием. В период с 2015 по 2020 годы Вашингтон нарастил экспорт вооружений и теперь его доля на рынке составляет 37 процентов. Поставки российских вооружений в тот же период сократились на 22 процента, теперь доля России на мировом рынке оружия составляет 20 процентов. Франция и Германия, занимающие третью и четвертую строчку, напротив, нарастили экспорт оружия — на 44 и 21 процент соответственно. Замыкающий пятерку Китай, подобно России, сократил поставки вооружений, сократив долю на рынке до 5,2 процента.

Вместе с тем за пять лет существенно увеличился экспорт оружия на Ближний Восток. При этом закупки оружия Саудовской Аравией выросли на 61 процент, Египтом — на 136 процентов, а Катаром — на 361 процент. Основным импортером российского оружия оказалась Индия, на нее пришлось 23 процента поставок из России.