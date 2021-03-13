В Баку из-за коронавируса закрылись еще три школы

Обучение в бакинских школах №№166, 248 и 258 продолжится в дистанционной форме.

В Управлении образования города Баку сообщили, что у двух учителей школы №166, трех – школы №258 и семи – школы № 248 выявлена коронавирусная инфекция COVİD-19.

В связи с этим на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии очная форма обучения в этих школах заменена дистанционной.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что в Азербайджане на карантин закрылись средняя школа №27 в Хатаинском районе Баку и школа №2 в Гахском районе.