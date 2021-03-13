Хонда приехал сделать «Нефтчи» чемпионом в Баку представили знаменитого японца
Сегодня футбольный клуб «Нефтчи» представил своего звездного новичка, японского полузащитника Кейсуке Хонду. Презентация состоялась на стадионе «Баксель Арена», а после нее знаменитый футболист в режиме онлайн ответил на вопросы журналистов.
Но сначала со вступительной речью выступил президент «Нефтчи» Кямран Гулиев:
«Хотим, чтобы Кейсуке принес «Нефтчи» успех, побеждал вместе с нами. Говорим Хонде «Добро пожаловать!». Пусть у него будет легкая нога!
Хонда несколько лет назад играл против сборной Азербайджана в товарищеском матче. Помню, он исполнил там великолепный штрафной, но Кямран Агаев отбил этот удар.
Верим, что наш новобранец поможет нам завоевать чемпионство. Осталось провести восемь игр. Хонда знал, куда едет. Он знает, что «Нефтчи» - клуб с самыми большими традициями в Азербайджане».
Сам 34-летний японец заявил, что уже успел посмотреть два матча «Нефтчи», и команда произвела на него хорошее впечатление.
«Была хорошая игра в защите. Но я – атакующий игрок и постараюсь помочь «Нефтчи» в атаке, создавать и забивать. У «Нефтчи» есть шанс стать чемпионом. Как я знаю, команда давно не выигрывала чемпионский титул. Сделаю все для того, чтобы это произошло.
В январе у меня был другой вариант для продолжения карьеры. Однако я хотел играть в Европе, поэтому выбрал «Нефтчи». Это большой клуб. Почему мне не захотелось продолжить карьеру в Японии? Я играл там три года. Выступать на Родине мне уже неинтересно. Для меня «Нефтчи» - это новый вызов. И я хочу, чтобы он был успешным. В ходе своей карьеры я допускал много ошибок, но надеюсь, что мой нынешний выбор будет удачным».
Говоря о вчерашней игре «Нефтчи» с «Сабаилом» (4:0), экс-футболист итальянского «Милана» и московского ЦСКА вновь отметил хорошую игру своей новой команды.
«Я думаю, что могу усилить игру в атаке. Я увидел те моменты, где можно улучшить игру. У нас было много шансов, и мы одержали уверенную победу.
Я сейчас в нормальном физическом состоянии. И хорошо, что из-за перерыва на игры сборных у нас будет много времени до ближайшей игры. Успею познакомиться с командой.
Останусь ли я в «Нефтчи» после завершения сезона? Сейчас я сфокусирован на ближайших двух месяцах. У нас контракт до конца сезона, а потом – посмотрим. Главное – помочь команде стать чемпионом».
Хонда параллельно продолжит работу со сборной Камбоджи.
«Я не главный тренер сборной Камбоджи, я – генеральный менеджер. У меня не будет проблем с совмещением. На первом месте для меня моя новая команда – «Нефтчи», а уже потом – сборная Камбоджи».