Сегодня футбольный клуб «Нефтчи» представил своего звездного новичка, японского полузащитника Кейсуке Хонду. Презентация состоялась на стадионе «Баксель Арена», а после нее знаменитый футболист в режиме онлайн ответил на вопросы журналистов.

Верим, что наш новобранец поможет нам завоевать чемпионство. Осталось провести восемь игр. Хонда знал, куда едет. Он знает, что «Нефтчи» - клуб с самыми большими традициями в Азербайджане».

Хонда несколько лет назад играл против сборной Азербайджана в товарищеском матче. Помню, он исполнил там великолепный штрафной, но Кямран Агаев отбил этот удар.

«Хотим, чтобы Кейсуке принес «Нефтчи» успех, побеждал вместе с нами. Говорим Хонде «Добро пожаловать!». Пусть у него будет легкая нога!

Сам 34-летний японец заявил, что уже успел посмотреть два матча «Нефтчи», и команда произвела на него хорошее впечатление.

«Была хорошая игра в защите. Но я – атакующий игрок и постараюсь помочь «Нефтчи» в атаке, создавать и забивать. У «Нефтчи» есть шанс стать чемпионом. Как я знаю, команда давно не выигрывала чемпионский титул. Сделаю все для того, чтобы это произошло.

В январе у меня был другой вариант для продолжения карьеры. Однако я хотел играть в Европе, поэтому выбрал «Нефтчи». Это большой клуб. Почему мне не захотелось продолжить карьеру в Японии? Я играл там три года. Выступать на Родине мне уже неинтересно. Для меня «Нефтчи» - это новый вызов. И я хочу, чтобы он был успешным. В ходе своей карьеры я допускал много ошибок, но надеюсь, что мой нынешний выбор будет удачным».

Говоря о вчерашней игре «Нефтчи» с «Сабаилом» (4:0), экс-футболист итальянского «Милана» и московского ЦСКА вновь отметил хорошую игру своей новой команды.

«Я думаю, что могу усилить игру в атаке. Я увидел те моменты, где можно улучшить игру. У нас было много шансов, и мы одержали уверенную победу.

Я сейчас в нормальном физическом состоянии. И хорошо, что из-за перерыва на игры сборных у нас будет много времени до ближайшей игры. Успею познакомиться с командой.