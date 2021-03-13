WhatsApp предупреждает пользователей об отключении

15 мая наступит срок, когда пользователи WhatsApp должны будут принять новые правила сервиса или отказаться от него. По мере приближения этой даты разработчики изобретают новые способы убедить людей дать согласие.

Как пишет Gizchina, в приложении WhatsApp стали появляться всплывающие уведомления — сразу после его запуска. В них говорится о новых условиях использования и политике конфиденциальности, а также предложение "согласиться с обновлениями, чтобы продолжить использование WhatsApp".

Помимо этого, в сообщении пользователей предупреждают, что их учетная запись не будет удалена, но доступа к полной функциональности WhatsApp у них не будет, пока они не примут условия. "В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения", — гласит текст уведомлений.