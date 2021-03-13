Израиль возобновляет авиасообщение со всем миром

Израиль со вторника, 16 марта, возобновляет авиасообщение со всеми странами мира. Однако власти страны оставили в силе квоты на количество прибывающих. Об этом сообщает издание Newsru.co.il.

Отмечается, что сохраняется квота на не более 3 000 прибывающих в Израиль в день. При этом министр транспорта сможет точечно отменять авиасообщение с определенными странами, где наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 или распространение опасных штаммов.

Кроме того накануне Верховный суд Израиля рассматривал иск с требованием открыть аэропорт в Тель-Авиве для всех граждан, кто хочет вернуться в страну и проголосовать на предстоящих парламентских выборах. В связи с этим суд потребовал от правительства предоставить информацию о том, сколько израильтян хотят вернуться в страну.