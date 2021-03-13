В Иране открыли новую ракетную базу

На церемонии присутствовали высокопоставленные лица ВС Ирана, в том числе командующий КСИР Хоссейн Салами.

На открытии базы были представлены новые вооружения, включая большое количество баллистических ракет и ракетных комплексов различной дальности.

Также Военно-морским силам республики были переданы средства предотвращения «электронных войн», что увеличило потенциал дальности и разрушительную мощь ВМС.

По его данным, все оборудование было разработано иранскими учеными.