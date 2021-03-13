В Иране открыли новую ракетную базу
В Иране состоялась церемония открытия новой военно-морской ракетной базы Корпуса стражей исламской революции, сообщает государственный новостной канал IRINN.
На церемонии присутствовали высокопоставленные лица ВС Ирана, в том числе командующий КСИР Хоссейн Салами.
На открытии базы были представлены новые вооружения, включая большое количество баллистических ракет и ракетных комплексов различной дальности.
Также Военно-морским силам республики были переданы средства предотвращения «электронных войн», что увеличило потенциал дальности и разрушительную мощь ВМС.
По его данным, все оборудование было разработано иранскими учеными.