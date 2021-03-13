Названы номинанты на «Оскар»

Восемь картин поборются в номинации «Лучший фильм» премии «Оскар». В шорт-лист номинантов на лучший фильм года вошли «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга, «Отец» Флориана Зеллера, «Минари» Ли Айзек Чуна, «Манк» Дэвида Финчера, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Звук металла» Дариуса Мардера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и «Девушка, подающая надежды» Эмиральда Феннелла.

В число претендентов на кинопремию в номинации «Лучший актер» вошли Энтони Хопкинс за роль в картине «Отец» режиссера Флориана Зеллера, Чедвик Боузман за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза» режиссера Джорджа Гольфа, Риз Ахмед за роль в картине «Звук металла» режиссера Дариуса Мардера, Гари Олдман за роль в фильме «Манк» режиссера Дэвида Финчера, Стивен Ян за роль в картине «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна.

На звание лучшей актрисы претендуют Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Земля кочевников» (Хлоя Чжао), Ванесса Кирби за роль в фильме «Фрагменты женщины» (Корнель Мундруцо), Кэри Маллиган — за «Девушку, подающую надежды» (Эмиральд Феннел), Виола Дэвис — за «Ма Рейни: мать блюза» (Джордж Вулф) и Андра Дэй — за «США против Билли Холидэй» (Ли Дэниелс).

За звание лучшего режиссера будут бороться Хлои Чжао за фильм «Земля кочевников», Эмиральд Феннел за картину «Девушка, подающая надежды», Томас Винтерберг за ленту «Еще по одной», Дэвид Финчер за фильм «Манк») и Ли Айзек Чун за кинокартину «Минари».