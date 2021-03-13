Администрация Байдена пытается связаться с Северной Кореей. Пхеньян не отвечает

С середины февраля США пытаются связаться с Северной Кореей по различным дипломатическим каналам, однако до сих пор так и не получили ответа от Пхеньяна, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента Джо Байдена.

По словам чиновника, пожелавшего остаться неназванным, для того чтобы избежать обострения разногласий администрация начиная с середины февраля пыталась установить контакт с КНДР, в том числе через миссию ООН в Пхеньяне.

«На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна», — отметил источник, добавив, что США не вступали в активный диалог с Северной Кореей более года, несмотря на многочисленные попытки Вашингтона связаться с Пхеньяном.

Официальный представитель администрации Байдена заявил, что, судя по всему, активного диалога между Вашингтоном и Пхеньяном «не было уже более года», в том числе и в конце правления Трампа, «несмотря на многочисленные попытки Соединенных Штатов вступить в него в течение этого времени». Американский чиновник отказался рассуждать о том, как молчание Пхеньяна повлияет на обзор политики администрации Байдена в отношении Северной Кореи.