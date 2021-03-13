В парламенте Турции были показаны исторические кадры подписания документа Московского договора между Россией и Турцией, состоявшегося 16 марта 1921 года. Кадры были продемонстрированы на панели «Турецко-российские отношения в 100-ю годовщину подписания Московского договора 1921 года», сообщает Anadolu.

Агентство напоминает, что в подписании договора с турецкой стороны участвовали представители Великого национального собрания Турции Юсуф Кемаль Тенгиршенк, Али Фуат Джебесой и Рыза Нур, с российской стороны - комиссар по иностранным делам РСФСР Георгий Чичерин и Джелал-эд-Дин Коркмасов, выходец из тюркского племени Кумук и один из ближайших соратников Владимира Ленина.