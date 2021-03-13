Попрощавшийся с поляками Лех Валенса успешно перенес операцию на сердце

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса перенес в понедельник операцию на сердце. Как сообщил журналистам его представитель Марек Качмар, прогноз врачей благоприятный.

"Лех Валенса после операции в сознании, прогноз хороший. Больше сказать не могу", - отметил Качмар, которого цитирует ТАСС.

78-летнему политику была проведена операция, связанная с работой кардиостимулятора, установленного ему в США более 10 лет назад.

Напомним, накануне Лех Валенса записал видеоролик, в котором сообщил, что не знает, сможет ли еще обратиться к соотечественникам, и поэтому хотел сказать, что делал все, чтобы хорошо служить народу.