Турецкий ударный вертолёт получит украинские двигатели
Турецкий боевой вертолет тяжелого класса (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter - АТАК 2) получит украинские двигатели. Об этом заявил генеральный директор авиастроительной компании TUSAŞ Тенил Котил, сообщает турецкий портал savunmasanayist.com.
По словам гендиректора, новый турецкий боевой вертолет получит двигатели украинского производства. При этом других подробностей в отношении силовых установок Котил не привел, ограничившись только этим заявлением.
Ударный вертолет тяжелого класса АТАК 2 создается турецким авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI) в интересах турецких вооруженных сил. Контракт на его разработку официально подписан Минобороны Турции в 2019 году.
Согласно имеющимся данным, новый вертолет будет такого же класса. как американский АН-64 "Апач" и российский Ми-28НМ "Ночной охотник". Заявленная взлетная масса должна составить 10 тонн и масса полезной нагрузки "более 1200 кг". Вертолет должен быть оснащен 30-мм пушкой, ракетным вооружением с последних версий Т129 и современным БРЭО. Заявлено максимально широкое применение систем и оборудования турецкого производства.
Вертолет разрабатывается с учетом боевого опыта, полученного в Сирии. Среди плюсов машины турки отмечают лучшую защищенность пилота, улучшенное бронирование, более современную электронику, пониженную заметность машины и большое разнообразие подвесного вооружения. В перспективе он должен заменить более легкий боевой вертолет Т129 АТАК. Первый полет тяжелого вертолета запланирован на 2024-2025 год.