Турецкий ударный вертолёт получит украинские двигатели

Турецкий боевой вертолет тяжелого класса (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter - АТАК 2) получит украинские двигатели. Об этом заявил генеральный директор авиастроительной компании TUSAŞ Тенил Котил, сообщает турецкий портал savunmasanayist.com.

По словам гендиректора, новый турецкий боевой вертолет получит двигатели украинского производства. При этом других подробностей в отношении силовых установок Котил не привел, ограничившись только этим заявлением.

Ударный вертолет тяжелого класса АТАК 2 создается турецким авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI) в интересах турецких вооруженных сил. Контракт на его разработку официально подписан Минобороны Турции в 2019 году.