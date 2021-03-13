Тело пропавшего без вести мужчины нашли в колодце в Сумгаите

В одном из поселков Сумгаита в колодце обнаружены останки мужчины.

Согласно сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям, на территории поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева спасатели помогли поднять на поверхность тело неизвестного мужчины.

Впоследствии правоохранители установили, что покойным является 42-летний Амиров Ханали. Мужчина числился без вести пропавшим с декабря 2020 года. Останки покойного переданы для дальнейшей экспертизы.

В ходе расследования следствие выявило обоснованные подозрения в том, что знакомый Амирова, Рагимов Юсиф, 18 декабря 2020 года пришел в дом к Х.Амирову в поселке Тагиева в Сумгаите и нанес последнему многочисленные ножевые ранения на почве личного конфликта, затем бросил тело в подвале поселковой школы и сжег.