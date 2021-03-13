Подготовил: Спартак Гасанов, отдел информации 19:21

На официальном сайте IISS (Международного института стратегических исследований - исследовательского аналитического центра по вопросам военно-политических конфликтов, расположенного в Лондоне), опубликована статья под заголовком "Усвоение уроков Нагорного Карабаха по-русски", посвященная тому, как в специализированных изданиях России была освещена и проанализирована победа Азербайджана во Второй Карабахской войне. Автором статьи является Александр Стронелл, младший научный сотрудник по кибер-конфликтам, космическим конфликтам и конфликтам будущего лондонского офиса IISS.

Отметим, что Александр имеет двойную степень магистра международных отношений и безопасности Парижского института политических исследований и Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Его магистерское исследование было посвящено взаимосвязи между внутренней политикой России и внешнеполитическим выбором Кремля. Перед тем как поступить в аспирантуру, Александр получил высшую степень по истории в Оксфордском университете. Он присоединился к IISS после стажировки в Инициативе трансатлантической безопасности Атлантического совета в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Как отмечается в предисловии к статье, победу Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте в конце 2020 года западные комментаторы объясняют в основном использованием беспилотных летательных аппаратов и помощью Турции. Но было ли в этом что-то еще? Александр Стронелл делает поразительные выводы, рассмотрев российский анализ конфликта. Представляем вашему вниманию перевод этой крайне интересной статьи: 44-дневная война между Арменией и Азербайджаном, начавшаяся в конце сентября 2020 года, вызвала бурную дискуссию в аналитических центрах, военных академиях, специализированных журналах и прессе по всему миру. На Западе и за его пределами окончательная победа Азербайджана над силами Армении и непризнанной Республикой Арцах (Нагорный Карабах) широко объясняется двумя факторами: технологиями беспилотных летательных аппаратов и турецкой помощью. Правительства и военные по всему миру с живым интересом отметили, как технология БПЛА, развернутая небольшой региональной державой, изменила почти 30-летний статус-кво. Дипломаты и журналисты также отметили растущую готовность Турции оказывать влияние на соседей. Неудивительно, что ряд официальных, полуофициальных и неофициальных российских СМИ опубликовали свой собственный взгляд на исход войны, которая произошла на территории, которую Россия считает своей зоной влияния. Тем не менее в этих отчетах российских экспертов было дано более детальное объяснение победы Азербайджана, избегая чрезмерного акцента на беспилотные войны и турецкую помощь. Урок первый: качество войск на поле боя все еще имеет значение Вероятно, наиболее глубоким отличием анализа российских СМИ от того, что вынесли из этой войны на Западе, была их всесторонняя готовность подтвердить более традиционный подход: технологии по-прежнему уступают качеству войск в полевых условиях. В то время как с обеих сторон большинство павших были в возрасте от 17 до 19 лет, Азербайджан понес больше потерь среди старших групп. Из азербайджанских потерь 30% были в возрасте от 25 до 27 лет - вероятно, солдаты с 3–5-летним опытом, что указывает на то, что в Баку была развернута более профессиональная армия, имеющая недавний боевой опыт.

Напротив, армянская оборона характеризуется как "старая и молодая": молодые призывники и добровольцы во главе с более старшими офицерами, прошедшими советскую подготовку и следующими устаревшей тактике советской эпохи, которые особенно не обладают знаниями или опытом в боевых действиях, которые характеризуются интенсивным использованием БПЛА. Автор не может устоять перед упоминанием вскользь о слабом вкладе Армении в операцию России в Сирии - упущенной возможности, по его мнению, для армянских сил получить ценный опыт на современных полях сражений. Подобные настроения находят отражение в явно неофициальных публикациях, в том числе в популярном журнале "Военное обозрение", в котором ставится под сомнение компетентность рядовых армянских войск. В статье, опубликованной вскоре после капитуляции Армении, упорядоченные и безропотные азербайджанские силы, "похожие на немцев", сравниваются с некомпетентными и дезорганизованными армянами. Вывод очевиден: хотя технологии изменили ход войны, компетентное военное дело останется центральным фактором, определяющим исход будущих войн. Урок второй: изменился характер всей войны Не менее глубокой была готовность России признать, что Нагорный Карабах преподает уроки для всего поля боя, а не только для воздушного пространства. Конфликт был "встречей" советского и современного подходов к ведению боевых действий и служит "подтверждением того факта, что тактика войны эпохи противостояния США и СССР принадлежит прошлому". К аналогичным выводам приходит в декабрьской статье в "Военно-промышленном курьере" обозреватель Валдайского клуба, политолог Александр Храмчихин. Победа Армении в Первой Карабахской войне (1988–1994 гг.) может быть объяснена тем фактом, что на порядок больше армянских офицеров прошли подготовку в Советской Армии и получили реальный боевой опыт в Афганистане, что позволило Армении добиться победы, несмотря на сопоставимые численные и технические преимущества Азербайджана. С тех пор, отмечает Храмчихин, армяне "весело почивали на лаврах, уверенные в том, что ситуация 1992–1994 годов продлится вечно", и убежденные в "вечной несостоятельности" врага. Фактически, оборона советской эпохи встретила наступление XXI века. Азербайджанские технологии давали преимущество, но более высокий уровень компетентности и подготовки со стороны Армении мог бы притупить их эффект.

Урок третий: национальная воля к борьбе имеет большое значение В то время как Ереван подвергается резкой критике за недооценку старого врага и неспособность понять реалии современной войны, Баку получил много похвалы. Действительно, российское восхищение целеустремленным вниманием Азербайджана к изменению почти 30-летнего статус-кво было ощутимым, особенно с учетом того, что Армения вроде бы является одним из ближайших союзников Москвы. У западных наблюдателей может возникнуть соблазн назвать это, как это делает RAND, "национальной волей к борьбе" - решимостью достичь военной цели, используя все аспекты национальной мощи, и преследовать эту цель даже при значительных политических, экономических и военных расходах. Подавляющее большинство российских статей о конфликте приписывают Азербайджану проницательную, рассчитанную на десятилетие программу военной модернизации, выполненную с четким акцентом на возвращение Карабаха. В результате, как отмечает журнал "Военное обозрение", в то время как Азербайджан включал элементы двадцать первого века в свою армию, вооруженные силы Армении томились в двадцатом веке. Решимость азербайджанцев контрастирует с отсутствием решимости со стороны руководства Армении. В "Военно-промышленном курьере" утверждается, что Ереван не желает отправлять на фронт армянские войска, вместо этого взвалив основную тяжесть борьбы на призывников и добровольцев из самого Нагорного Карабаха. Храмчихин здесь снова не стесняется в выражениях, отмечая, что "армяне не потеряли ни одного Су-30, но получили вполне заслуженную национальную катастрофу".

Урок четвертый: самокритика важна Российские СМИ не уклоняются от вопроса, что должна сделать их страна, чтобы должным образом извлечь уроки войны - в частности, необходимость полностью смириться с национальными слабостями. Некоторые из более интроспективных анализов конфликта появились в неофициальных изданиях, таких как "Военное обозрение", в которых предостерегают от той же ошибки, которую Армения совершала с 1994 года: веры в собственную пропаганду. "Искаженное понимание общественностью" России собственного военного потенциала никому не выгодно, ни до, ни во время конфликта, пишет "Военное обозрение": "Если одна сторона [т.е. Азербайджан] упорно готовилась к этому... другая... готовилась, на самом деле, к парадам". Резкая критика звучит и в адрес руководства Армении, особенно за неудачные решения Еревана по закупкам. И Храмчихин, и "Армейский стандарт" обращают внимание на решение Армении закупить в Иордании бывшие в употреблении и устаревшие системы ПВО советской эпохи, не способные эффективно противодействовать БПЛА, а не современные российские системы. "Военное обозрение" придерживается несколько иной точки зрения, отмечая покупку Арменией у России современной баллистической ракеты малой дальности "Искандер-Э", которая в конечном итоге оказалась практически не имеющей боевой ценности. "Военное обозрение" здесь особо критикует Армению, описывая покупку: "фрак ... для босоногого человека в рваных штанах". Ключевой вывод состоит в том, что для того, чтобы избежать ошибок Армении, Москва должна иметь реалистичное представление о своих военных возможностях и трезво думать о своих недостатках и возможностях.