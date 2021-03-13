Четыре корабля НАТО вошли в воды Грузии

Четыре корабля НАТО совершили в понедельник заход в порт Батуми, сообщила пресс-служба МВД Грузии. Отряд покинет Грузию 18 марта.

"Береговая охрана погранполиции МВД в территориальных водах Грузии принимает второе постоянное морское подразделение НАТО. В состав подразделения входят: флагманское судно Cristobal Colon (Испания), Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария)", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Целью визита заявлено повышение совместимости морских сил Грузии и стран НАТО. "Важно, что визиты морского подразделения НАТО в черноморские порты Грузии носят регулярный характер, что является одним из результатов сотрудничества Грузии с НАТО с точки зрения укрепления безопасности Черного моря", - добавили в МВД Грузии.