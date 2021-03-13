В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 101 пациент выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в понедельник, 15 марта.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджан выявлен 240 671 случай заражения коронавирусом, из них 231 061 человек благополучно прошли лечение, 3 286 пациентов клиник скончались. Лечение 6 324 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.