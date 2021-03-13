Анкара призывает Афины отказаться от провокаций

В Анкаре придают большое значение переговорам по устранению разногласий с Афинами, но для продвижения диалога Греция должна отказаться от провокаций и пересмотреть бескомпромиссный подход. Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Греция должна уважать права Турции, не выходить за рамки добрососедства и стремиться к мерам доверия.

«Мы придаем особое значение диалогу, в том числе консультациям на уровне военных делегаций по мерам размежевания в Эгейском и Средиземном морях. Турция заявляет о своих ожиданиях от греческой стороны на каждой встрече. Мы понимаем, что правы с точки зрения международного, двустороннего права и исторического процесса, и поэтому не чувствуем беспокойства», - сказал Акар, подчеркнув, что Анкара готова к диалогу с Афинами по любому вопросу.

«Считаем, что Греция должна отказаться от провокаций и своей бескомпромиссной позиции в отношении Турции, что также важно для благополучия региона», - отметил турецкий министр.