ВОЗ рекомендует как можно быстрее провести вакцинацию

Всемирная организация здравоохранения рекомендует как можно быстрее продвигаться с вакцинацией против коронавируса, заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кэтрин О'Брайен на видеослушаниях в комитете Европарламента.

"По вопросу о том, необходимо ли тестирование перед вакцинацией, ВОЗ четко говорила об этом - такой рекомендации нет. Необходимость или требование тестирования людей перед вакцинацией просто ставит новый барьер для них. Не обязательно все, кто был заражен, будет иметь долговременный иммунитет после этого. Совет - продвигаться как можно быстрее с вакцинацией, начиная с высокорисковых групп", - приводит РИА Новости слова О'Брайен.