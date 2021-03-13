Баку и Бухарест обсудили вопросы сотрудничества

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель Совместной комиссии по торгово-экономическим отношениям и научно-техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Румынии Сахиль Бабаев на встрече с послом Румынии в Азербайджане Даном Ианку.

За прошедший период между Азербайджаном и Румынией подписано более 60 документов, направленных на развитие сотрудничества, отношения двух стран, основанные на стратегическом партнерстве, с каждым годом расширяются.

Министр отметил, что Азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освободила наши территории от армянской оккупации, и уже начались масштабные строительные работы по восстановлению инфраструктуры разрушенных Арменией городов и сел.

С.Бабаев подчеркнул важность развития международных отношений, сотрудничества со странами Евросоюза, в том числе с Румынией. По его словам, взаимные визиты президентов Азербайджана и Румынии и подписанные документы о сотрудничестве создали условия для развития отношений между двумя странами. Будучи сегодня важным и надежным партнером Европы, Азербайджан, в прошлом диверсифицировавший маршруты экспорта энергоресурсов, также вносит свой вклад в энергетическую безопасность Европы.

Министр Бабаев отметил, что румынские компании успешно работают в Азербайджане в сферах транспорта, сельского хозяйства, образования, туризма, культуры, науки и технологий.

В свою очередь, посол Д.Ианку отметил, что Румыния придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном, и во время своей дипломатической деятельности в нашей стране посол постоянно наращивает усилия в этом направлении. Также посол выразил удовлетворение уровнем стратегического партнерства между двумя странами.

Стороны отметили важность деятельности Совместной комиссии по торгово-экономическим отношениям и научно-техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Румынии в расширении отношений между двумя странами. Они обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития этих отношений, а также о проведении очередного заседания Совместной комиссии.