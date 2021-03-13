Делегация Армении отправляется в Москву

Армянская делегация, в состав которой входит вице-премьер Мгер Григорян, совершит официальный визит в Москву. Соответствующее решение подписал премьер-министр Армении.

"В соответствии с частью 5 статьи 7 "О структуре и деятельности правительства" 16-18 марта направить в Российскую Федерацию (Москва) делегацию для обсуждения вопросов, относящихся к повестке армяно-российского экономического сотрудничества", - цитирует документ Sputnik Армения.

В состав делегации, кроме Григоряна, входят руководитель протокола вице-премьера Давид Геворгян, замминистра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян, председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян.