Согласно сообщению, в отношении 31 человека составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, нарушителям карантина выписаны штрафы в размере 200 манатов каждому. Администратор ресторана Р.Мирзагаев, позволивший провести в заведении свадьбу, оштрафован на 4 000 манатов.

Свадьбу, проводимую во время карантина, выявили на основе поступившей оперативной информации сотрудники Управления полиции Хатаинского района Баку, говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

Кроме того, сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП предотвратили проведение помолвки в одном из ресторанов на территории района. В отношении администратора, обслуживающего персонала ресторана и организаторов мероприятия и посетителей в количестве 18 человек, нарушивших правила противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, приняты меры в соответствии с законодательством.