Эрдоган рассказал, от чего зависят мир и стабильность в Сирии

Турецкий лидер привлек внимание к предвыборным обещаниям действующего президента США Джо Байдена. «Администрация Байдена должна выполнить обещания и тесно сотрудничать с Турцией в вопросе прекращения трагедии и защиты демократии в Сирии», - говорится в статье турецкого президента.

Турция возглавляет список стран по объемам гуманитарной помощи сирийскому народу, находится на передовой борьбы с терроризмом и вносит активный вклад в политическое урегулирование сирийского конфликта. Как сообщает Anadolu, об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана агентству Bloomberg в связи с 10-й годовщиной сирийского конфликта.

Эрдоган напомнил, что весной 2020 года турецкая армия перешла к решительным действиям по недопущению нового наступления на «последний оплот» оппозиции – Идлибскую зону деэскалации, а также атак против мирного населения северо-запада Сирии. Это позволило защитить миллионы жизней, подчеркивает автор статьи.

Эрдоган отметил, что ряд стран, приветствовавших ранее позицию Турции по сирийскому конфликту, за последнее время «забыли» о гуманитарном кризисе в Сирии, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции..

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что мирное и долгосрочное урегулирование конфликта в Сирии возможно лишь при уважении к территориальной целостности и политическому единству.

Глава государства также привлек внимание к тому факту, что Турция стала первой страной, задействовавшей вооруженные силы против террористов в Сирии. «В зачищенных от террористов сирийских районах были созданы «зоны безопасности», что стало надеждой для сирийцев. К сожалению, отряды умеренной сирийской оппозиции, внесшие вклад в успех антитеррористических операций Турции, столкнулись с кампанией очернения. «Зоны безопасности», созданные турецкой армией в сотрудничестве с силами умеренной оппозиции, доказывают приверженность Турции к будущему своего соседа», - подчеркнул Эрдоган.

«Зоны безопасности» в Сирии превратились в «острова мира и стабильности» - самодостаточные экосистемы, где при поддержке Турции реализованы инфраструктурные проекты по восстановлению школ и больниц, водо- и электроснабжения», - говорится в документе.

Турецкий лидер далее привлек внимание к вкладу Турции в обеспечение жильем вынужденных переселенцев в Сирии, что соответствует плану СБ ООН от 2019 года. «Шаги Турции позволили уберечь страны Европы от наплыва беженцев и волны терроризма. Анкара обеспечила заслон безопасности юго-восточному флангу НАТО», - говорится в статье.

Эрдоган отметил, что на сегодняшний день перед странами Запада есть три выбора: «Первый путь – игнорирование трагедии в Сирии, что приведет к росту жертв. Подобный шаг не только ударит по нравственным критериям западных стран, но и приведет к новой волне беженцев и угрозе терроризма. Это также опасно для политической стабильности в Европе. Второй путь - поддержка всех военных, экономических и дипломатических усилий по долгосрочному миру в Сирии. На сегодня нет никаких предпосылок, которые могли бы подтвердить наличие подобной воли у политиков Запада. И, наконец, третий путь – поддержка усилий Турции со стороны Запада. Это позволит с минимальными затратами добиться максимального эффекта», - говорится в статье.