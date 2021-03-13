До $60: Bank of America повысил прогноз цены нефти

"Учитывая снижение запасов, жесткий контроль над резервными мощностями со стороны ОПЕК+ и ожидаемый рост спроса, мы повышаем наш долгосрочный прогноз (на 2022 год) по ценам на нефть марки Brent с $55 до $60 за баррель", - приводит ТАСС слова из обзора.

Bank of America пересмотрел прогноз по стоимости нефти марки Brent в 2022 году с $55 до $60 за баррель на фоне ожидаемого роста спроса, говорится в обзоре банка.

В банке напомнили, что в начале марта страны ОПЕК+ приняли неожиданное решение относительно рекомендациям по уровням добычи нефти на апрель 2021 года. Несмотря на то, что первоначальные договоренности позволяли нарастить добычу на 1-1,5 млн баррелей в сутки (б/с), было решено сохранить текущий уровень добычи. Исключение сделано для России и Казахстана, которые могут нарастить добычу на 150 тыс. б/с. При этом Саудовская Аравия продолжит добровольно дополнительно снижать добычу на 1 млн б/с.

По оценкам аналитиков Bank of America, на повышение добычи ОПЕК+ пойдет только через 6-9 месяцев. Несмотря на то, что пик потребления нефти может быть пройден уже в 2030 году, в ближайшие пять лет ее стоимость будет относительно высокой, полагают в банке. Причина как в ограничениях со стороны ОПЕК+, так и в поддержке спроса. "Мы ожидаем, что в следующие три года появится окно сильного спроса на нефть, при котором потребление будет расти самыми быстрыми темпами с 1970-х годов", - отмечают аналитики.

Эксперты ожидают возможного повторения "суперцикла", при котором нефть подорожает выше $100 за баррель, констатируют в банке. Речь идет о том, что в последние годы нефтекомпании резко сократили капиталовложения на фоне ожиданий развития альтернативной энерегетики. Однако государственные программы поддержки экономики для преодоления последствий пандемии будут способствовать увеличению спроса на нефть. В результате рынок может столкнуться с нехваткой нефти прежде, чем настанет время, когда она будет не нужна, полагают в Bank of America.