Тер-Петросян потребовал незамедлительной отставки Пашиняна

По мнению экс-президента Армении, «в интересах как государства, как народа, так и самого премьер-министра безотлагательная отставка и, при правовом обеспечении Национальным собранием гарантий неприкосновенности, его, пусть временное, пребывание за рубежом».

«Вазген Манукян представил сегодня три варианта разрешения внутриполитического кризиса: а) военный переворот; б) путь к отставке премьер-министра благодаря всенародному давлению, организованному движением спасения Родины; и в) недопустимость проведения внеочередных выборов действующим премьер-министром... Первый вариант абсолютно антиконституционный, осознавая это, армия, вопреки давлению оппозиции на нее, отвергла со всей решимостью. Что касается движения по спасению родины, то оно уже несвоевременно, поскольку более чем четырехмесячные публичные мероприятия и острые внутренние разногласия показали, что оно абсолютно не пользуется поддержкой широких масс и полностью исчерпано», - говорится в ответе Тер-Петросяна на заявления Вазгена Манукяна, пишет Новости Армении.

Что касается третьего варианта, то экс-глава Армении «полностью согласен с Манукяном».

«Премьер-министр и являющаяся его опорой политическая сила, помимо уклонения от ответственности за позорное поражение, руководствуются не озабоченностью укрепления и усиления государства, а исключительно неприкрытой манией сохранения своей власти любой ценой. Я согласен также с озвучиваемыми в обществе утверждениями о том, что в случае проведения внеочередных выборов, организованных правящей силой, они не побрезгуют повсеместным использованием административных ресурсов, в результате чего все избирательные участки могут превратиться в очаги напряженности...

Поэтому единственным выходом, исходящим из интересов как государства, так и народа, и лично премьер-министра, на мой взгляд, является немедленная и добровольная отставка последнего и обеспечение правовых гарантий неприкосновенности Национальным собранием, его, пусть даже временное, убежище за рубежом. В этом случае обязанности премьер-министра должны быть возложены на беспартийного вице-премьера, который в силу своего нейтралитета способен обеспечить проведение справедливых выборов».