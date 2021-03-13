Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с поездкой на освобожденные от оккупации территории вместе с президентом Ильхамом Алиевым.

«Снова я на освобожденных землях. Сегодня мы заложим фундамент автомобильной дороги Физули - Гадрут» - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил: «Строительство этой дороги имеет большое значение для восстановления освобожденных территорий. Это не первый проект. Уже реализуются несколько дорожных проектов, началось восстановление освобожденных земель. Строится дорога из Физули в Шушу» .