Эрдоган рассказал, когда Турция прекратит покупать зарубежные вакцины

Турция намерена продолжать закупать иностранные вакцины от нового коронавируса до тех пор, пока не разработает собственную, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабмина.

"К настоящему времени около 11,5 млн наших граждан привились от коронавируса. Турция продолжит закупку зарубежных вакцин, пока собственная не будет готова к использованию", - сказал турецкий лидер.

Он также сообщил, что правительство приняло решение сохранить все действующие ограничения в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и призвал не пренебрегать ими.