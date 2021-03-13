«Мы снова на освобожденных землях. Направляемся из Физули в освобожденный Ходжавендский район, - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своей поездки в Физули.

Глава государства сказал: «Мы в очередной раз являемся свидетелями разрушения всех населенных пунктов вдоль дороги. Все села и города полностью разрушены. И эти разрушения произошли после войны. Таких разрушений во время Первой Карабахской войны не было и быть не могло. Именно во время оккупации ненавистный враг превратил наши города в такое состояние. Это – город Физули. Но от города не осталось и следа. Города нет, он разрушен. Армяне разрушили его. Они пришли во время оккупации как воры, снесли наши здания, забрали камни и крыши. Как воры, как грабители. Это остатки города Физули. Пусть сегодня иностранные круги, защищающие Армению, откроют глаза и посмотрят на их жестокость. Кого они защищают?»

«Ненавистный враг, оккупировавший наши земли тридцать лет, не оставил камня на камне. Посмотрите, в каком состоянии дороги. Эти дороги не видели асфальта 30 лет. Вся их пропаганда лжива. Вся история фальшива. Они называют себя государством - "государство Арцах". Отправилось в ад. Если это было государство, то почему ничего не строили? Потому что они знают, что это земля не их. Это земля - земля азербайджанцев. Это освобожденный Ходжавендский район. Это Гадрутский район бывшей Нагорно-Карабахской автономной области», - сказал глава государства.