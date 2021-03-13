Ильхам Алиев из Туга: "Потом они говорят, что Туг - это армянское село!" видео
«Приехали в село Туг. Древнее азербайджанское село Туг». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, приехавший в село Туг Ходжавендского района.
«Армяне разрушили сельскую школу. Посмотрите, в каком состоянии. Потом они говорят, что Туг - армянское село. Если бы было армянским селом, разрушили бы все это ? Это древняя земля Азербайджана. Туг всегда был и будет азербайджанским селом», - сказал глава государства.
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